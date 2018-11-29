«Метрострой» поддержал перераспределение бюджета «Грамотное и взвешенное решение»

«Метрострой» поддержал перераспределение бюджета. Соответствующее заявление организация сделала в четверг.

В компании считают, что это «грамотное и взвешенное решение» с учетом имеющихся контрактов на строительство. В «Метрострое» сообщили, что заложенных на следующий год средств для строительства Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий достаточно.

«Формирование бюджета в размере 30 млрд рублей планировалось с учетом начала реализации новых проектов в метростроении. Однако такая возможность была упущена ввиду постоянного переноса и отсутствия на данный момент необходимых проектов. Что указывает на слабую работу комитета, а не «Метростроя», так как данные функции закреплены за исполнительной властью», — добавили в организации. Компания подчеркнула, что не занимается проектированием – она реализует уже готовые проекты.

Отметим, накануне врио губернатора Александр Беглов заявил, что необходимо четко выстраивать политику финансирования строительства метро. Также власти отмечали, что требуется уходить от кредитования и финансирования в долг. Добавим, «Метрострой» в текущем году сдал две станции. В настоящий момент организация проводит на них ремонт.