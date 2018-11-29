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29.11.18 / 15:01 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге на КАД образовалась многокилометровая пробка

Из-за массового ДТП

Фото «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

В Петербурге на кольцевой автодороге образовалась многокилометровая пробка. Об этом в четверг сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Причиной стала массовая авария на транспортной развязке с Софийской улицей, передает 78.ru.
В ДТП участвовали четыре легковых и один грузовой автомобиль. Издание сообщает, что автомобили в пробке едут со скоростью не более семи км в час. Три полосы дороги заняты. Машины передвигаются только по одной полосе и полосе безопасности. Очевидцы в соцсетях предположили, что причиной аварии является летняя резина.

Отметим, по данным «Яндекс.Пробки», в настоящий момент на этом участке дороги нет пробок.

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