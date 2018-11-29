В Петербурге на КАД образовалась многокилометровая пробка Из-за массового ДТП

В Петербурге на кольцевой автодороге образовалась многокилометровая пробка. Об этом в четверг сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Причиной стала массовая авария на транспортной развязке с Софийской улицей, передает 78.ru.

В ДТП участвовали четыре легковых и один грузовой автомобиль. Издание сообщает, что автомобили в пробке едут со скоростью не более семи км в час. Три полосы дороги заняты. Машины передвигаются только по одной полосе и полосе безопасности. Очевидцы в соцсетях предположили, что причиной аварии является летняя резина.

Отметим, по данным «Яндекс.Пробки», в настоящий момент на этом участке дороги нет пробок.