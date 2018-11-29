В новый список бизнес-омбудсмена попали девять человек Всего в работе находятся обращения от 50 предпринимателей

В новый список бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова вошли девять человек. Об этом в четверг передает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, в перечень в том числе вошли гендиректор московского ООО «Афина» Юлия Макурина, бизнесмен из Перми Андрей Марков и председатель жилищного кооператива в Лен области Владимир Артюшин. Другие фамилии не указываются.

Добавим, это второй список преследуемых в России бизнесменов, который уполномоченный по защите прав предпринимателей намерен передать в российские силовые ведомства. Первый перечень Титов составил и передал президенту РФ Владимиру Путину после встречи с россиянами, скрывающимися в Великобритании от правосудия и пожелавших вернуться в Россию. Всего в списках Титова 50 фигурантов, указывает РБК. По десяти из них достигнут положительный результат, по четырем обращениям работа прекращена.