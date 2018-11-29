Правительство РФ выделит деньги на модернизацию транспортной инфраструктуры Петербурга В пределах 37%

Правительство РФ рассмотрит возможность финансирования модернизации транспортной инфраструктуры Петербурга. Об этом в четверг сообщили в Смольном.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и врио губернатора Александр Беглов на рабочей встрече обсудили возможность включения петербургских объектов в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Средства планируют выделить на развитие автомобильных дорог и улично-дорожной сети, строительство новых путепроводов, организацию внутригородского пассажирского железнодорожного движения и узлового транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Бронка».

В общей сумме на эти цели необходимо более 445 млрд рублей. При этом предельный уровень софинансирования из федерального бюджета на городские нужды составляет 37%.

Беглов отметил значение создания транспортной доступности «Лахта-центра». По его словам, в комплексе появится 11,8 тыс. рабочих мест. При этом обслуживаться в центре будут около 4,8 тыс. человек каждый день. В этом вопросе город рассчитывает на помощь «Газпрома» и правительства РФ.

По итогам заседания Медведев поручил рассмотреть возможность финансирования этих проектов вице-премьеру Максиму Акимову, Минтрансу и Минэкономразвития России. В свою очередь, Беглов обязал петербургское правительство вместе с федеральными исполнительными органами реализовать решения, принятые председателем правительства РФ в ходе встречи.

Отметим, развитие транспортной инфраструктуры необходимо для достижения показателей, предусмотренных «майскими» указами президента РФ. Также создание предложенных транспортных объектов входит в программу национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».