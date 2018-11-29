Станции метро в Петербурге украсят к Новому году Праздничными гирляндами и баннерами

К Новому году и Рождеству в Петербурге украсят 28 станций петербургского метрополитена. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе метрополитена.

Фасады станций украсят новогодними гирляндами и баннерами. Для украшения используют 223 гирлянды, почти два с половиной км дюралайтов, 27 световых завес размером 2х1,5 м, 29 снежинок диаметром 95 см, 4 снежинки диаметром 55 см, 4 светодиодных светильника-прожектора и 5 баннеров размером 6х1 м.

Отметим, к Новому году Смольный украсил город 66 елками. В прошлом году было установлено на 11 елок меньше. Также у Казанского собора и Александро-Невской лавры будут установлены вертепы. Также украсили 10 мостов и основные магистрали. Петербург должен быть украшен к 20 декабря.