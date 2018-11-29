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29.11.18 / 19:25 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге эвакуировали «Дом Зингера»

Из-за сообщения о бомбе

Фото АБН

В Петербурге эвакуировали «Дом Зингера». Об этом в четверг сообщили в ГУ МЧС и ГУ Росгвардии по городу.

Посетителей здания эвакуировали в четверг вечером из-за анонимного сообщения о бомбе. Всего эвакуировано около 150 человек. Специалисты обследовали здание и не нашли ничего подозрительного, передает «Фонтанка» со ссылкой на Росгвардию. В настоящий момент доступ в здание открыт.

На место прибыли одна пожарная машина, сообщила «Мойка78» со ссылкой на МЧС. На месте спасатели были около 17:45 часов.

Ранее в четверг эвакуировали торговый центр «Смайл». Причина – анонимный звонок о минировании здания. В ТЦ не обнаружили опасных предметов. Добавим, накануне в Москве эвакуировали 10 торговых центров. Причина аналогичная.

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