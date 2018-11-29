Все новости

29.11.18 / 11:50 Новости / Россия и мир

«Яндекс.Такси» будет лишать водителей заказов за превышение скорости

Автоматический мониторинг заработает с декабря

С декабря «Яндекс.Такси» запускает технологию автоматического мониторинга скорости автомобилей, которая будет отслеживать нарушения скоростного режима и отправлять предупреждения водителям. Об этом в компании рассказали в четверг.

В «Яндекс.Такси» пояснили, что за этим будет следить приложение «Таксометр», которым пользуются водители для обработки заказов. Приложение определяет местоположение водителя с помощью GPS и сравнивает скорость движения его машины с разрешенной на этом участке.

Если превышение скорости составляет более 20 км/час, то водителю отправят предупреждение. Отмечается, что технология учитывает возможные помехи с сигналом.

После нескольких предупреждений алгоритм ограничивает доступ водителя к заказам: сначала временно, а если нарушения продолжатся — навсегда. Сначала технология будет работать только в России, однако после к ней подключат и другие страны, где работает «Яндекс.Такси».

В компании добавили, что тестировали технологию несколько месяцев в российских городах. В результате исследования выяснилось, что 92% превышающих скорость водителей прекратили это делать после двух уведомлений. Еще 7% — после временного ограничения доступа к заказам, а 1% нарушителей были заблокированы в сервисе насовсем.

Ранее в «Яндекс.Такси» появилась функция вызова до трех машин одновременно. Автомобиль можно вызвать на один или разные адреса. Также пользователь может оплатить сразу все поездки.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.