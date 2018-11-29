«Яндекс.Такси» будет лишать водителей заказов за превышение скорости Автоматический мониторинг заработает с декабря

С декабря «Яндекс.Такси» запускает технологию автоматического мониторинга скорости автомобилей, которая будет отслеживать нарушения скоростного режима и отправлять предупреждения водителям. Об этом в компании рассказали в четверг.

В «Яндекс.Такси» пояснили, что за этим будет следить приложение «Таксометр», которым пользуются водители для обработки заказов. Приложение определяет местоположение водителя с помощью GPS и сравнивает скорость движения его машины с разрешенной на этом участке.

Если превышение скорости составляет более 20 км/час, то водителю отправят предупреждение. Отмечается, что технология учитывает возможные помехи с сигналом.

После нескольких предупреждений алгоритм ограничивает доступ водителя к заказам: сначала временно, а если нарушения продолжатся — навсегда. Сначала технология будет работать только в России, однако после к ней подключат и другие страны, где работает «Яндекс.Такси».

В компании добавили, что тестировали технологию несколько месяцев в российских городах. В результате исследования выяснилось, что 92% превышающих скорость водителей прекратили это делать после двух уведомлений. Еще 7% — после временного ограничения доступа к заказам, а 1% нарушителей были заблокированы в сервисе насовсем.

Ранее в «Яндекс.Такси» появилась функция вызова до трех машин одновременно. Автомобиль можно вызвать на один или разные адреса. Также пользователь может оплатить сразу все поездки.