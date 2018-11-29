«Яндекс.Такси» будет лишать водителей заказов за превышение скорости

С декабря «Яндекс.Такси» запускает технологию автоматического мониторинга скорости автомобилей, которая будет отслеживать нарушения скоростного режима и отправлять предупреждения водителям. Об этом в компании рассказали в четверг.
В «Яндекс.Такси» пояснили, что за этим будет следить приложение «Таксометр», которым пользуются водители для обработки заказов. Приложение определяет местоположение водителя с помощью GPS и сравнивает скорость движения его машины с разрешенной на этом участке.
Если превышение скорости составляет более 20 км/час, то водителю отправят предупреждение. Отмечается, что технология учитывает возможные помехи с сигналом.
После нескольких предупреждений алгоритм ограничивает доступ водителя к заказам: сначала временно, а если нарушения продолжатся — навсегда. Сначала технология будет работать только в России, однако после к ней подключат и другие страны, где работает «Яндекс.Такси».
В компании добавили, что тестировали технологию несколько месяцев в российских городах. В результате исследования выяснилось, что 92% превышающих скорость водителей прекратили это делать после двух уведомлений. Еще 7% — после временного ограничения доступа к заказам, а 1% нарушителей были заблокированы в сервисе насовсем.
Ранее в «Яндекс.Такси» появилась функция вызова до трех машин одновременно. Автомобиль можно вызвать на один или разные адреса. Также пользователь может оплатить сразу все поездки.
112 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.