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30.11.18 / 20:19 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по взрыву на заводе «Авангард»

В происшествии погибло пять человек

Фото АБН

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по взрыву на заводе «Авангард». Об этом в пятницу сообщили в СУ СК по Ленинградской области.

Ведомство возбудило дело по статье «халатность». Следствие считает, что сотрудники отдела по надзору и контролю МЧС по Петербургу и Ленобласти достоверно знали, что в ходе проверки завода в 2013 году были обнаружены нарушения. Должностные лица не предприняли никаких действий по устранению нарушений, заявили в СК. Эти сотрудники МЧС нарушили права и законные интересы граждан на безопасные условия труда.

В настоящий момент ведомство выполняет необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Также СК устанавливает личности виновных.

Напомним, взрыв на заводе «авангард» произошел 19 октября. Погибло пять человек. СК предъявил обвинения директору и главному инженеру предприятия. Последний признал свою вину.

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