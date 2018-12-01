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01.12.18 / 17:51 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Депутат Госдумы Боярский выступил в защиту парка на Смоленке

Району не хватает зелени

Фото АБН

Депутат Государственной Думы Сергей Боярский выступил в защиту парка на Смоленке. Соответствующее сообщение он опубликовал в субботу в своем аккаунте в Instagram.

Боярский заявил, что к нему обратились активисты, защищающие парк. Он решил посетить место текущего строительства, на месте которого местные жители хотят видеть парк.

Депутат считает, что Васильевскому острову не хватает зеленых насаждения. По его словам, «апарт-отель, считай – еще один жилой дом» не уместен. «Уверен, бизнесу можно предоставить другие интересные места для реализации своих идей. Я обязательно обращусь к руководству города с депутатским запросом с тем, чтобы еще раз посмотреть, что можно сделать в этой ситуации», — добавил Боярский.

 

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Два года назад ко мне обратилась инициативная группа жителей Васильевского острова Санкт-Петербурга, которые борются за появление парка в своём районе в устье реки Смоленки. Вместо него среди жилых домов развернулась строительная площадка, на которой планируется построить очередную гостиницу (читай апарт-отель/жилой дом). Васильевскому острову категорически не хватает зелёных насаждений, и ещё два года назад я обращал внимание на необходимость беречь и приумножать зеленые зоны района, однако, ситуация вновь обостряется. В зоне моего особого внимания всегда находятся проекты в области экологии и благоустройства нашего родного Санкт-Петербурга. Разделяя опасения и гражданскую позицию жителей Василеостровского района, я буду обращаться к руководству города с соответствующим депутатским запросом. #ервтвоемрегионе #точтонасобъединяет #паркнасмоленке

Публикация от Сергей Боярский (@sergeyboyarskiy)

Напомним, в устье реки Смоленки на Васильевском острове местные жители хотели создать парк. Власти города отдали участок застройщику. В настоящий момент там начались работы по возведению апарт-отеля. Местные жители выступают против.

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