Депутат Госдумы Боярский выступил в защиту парка на Смоленке Району не хватает зелени

Депутат Государственной Думы Сергей Боярский выступил в защиту парка на Смоленке. Соответствующее сообщение он опубликовал в субботу в своем аккаунте в Instagram.

Боярский заявил, что к нему обратились активисты, защищающие парк. Он решил посетить место текущего строительства, на месте которого местные жители хотят видеть парк.

Депутат считает, что Васильевскому острову не хватает зеленых насаждения. По его словам, «апарт-отель, считай – еще один жилой дом» не уместен. «Уверен, бизнесу можно предоставить другие интересные места для реализации своих идей. Я обязательно обращусь к руководству города с депутатским запросом с тем, чтобы еще раз посмотреть, что можно сделать в этой ситуации», — добавил Боярский.

Напомним, в устье реки Смоленки на Васильевском острове местные жители хотели создать парк. Власти города отдали участок застройщику. В настоящий момент там начались работы по возведению апарт-отеля. Местные жители выступают против.