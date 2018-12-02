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02.12.18 / 18:29 Новости / Россия и мир / Экономика

«Абрау-Дюрсо» начнет продажи собственного коньяка в начале 2019 года

Производство наладят на заводе в Дагестане

Фото: anti-fake.ru

Производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо» планирует начать продажи собственного коньяка «Абрау-Дюрсо 1870» в I квартале 2019 года. Об этом в воскресенье пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на президента компании Павла Титова.

По его словам, производство наладят на мощностях Дербентского коньячного комбината (ДКК; Дагестан) из российских спиртов и винограда. На предприятии подтвердили, что будут выпускать продукцию для «Абрау-Дюрсо».

По информации издания, на первом этапе ДКК будет выпускать десятилетний коньяк – его цена в рознице составит более 1 тыс. рублей за 0,5 л. В будущем «Абрау-Дюрсо» планирует продавать пяти- и шестилетние коньяки.

Как уточняет Титов, первый год станет тестовым для компании. В «Абрау-Дюрсо» будут считать успехом, если продажи коньяка превысят 100 тыс. бутылок, отметил он.

Добавим, ГК «Абрау-Дюрсо» производит игристые вина под одноименной маркой и является одним из крупнейших игроков на этом рынке в России. Также компания выпускает тихие вина «Абрау-Дюрсо» и «Винодельня Ведерниковъ». Всего по итогам 2017 года группа произвела более 33 млн бутылок.

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