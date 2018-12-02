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02.12.18 / 17:12 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Защитники Исаакиевского собора провели акцию против передачи музея РПЦ

Поучаствовало полсотни человек

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Защитники Исаакиевского собора в Петербурге провели акцию против передачи музея в ведение Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в воскресенье сообщил депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский.

По его словам, в акции приняли участие около 50 человек. Активисты купили билеты и посетили музей, а также начали собирать подписи против передачи церкви придела св.  Екатерины, добавил депутат.

Как уточняет «ЗакС.ру», помимо Вишневского в акции «Очередь в музей» принял участие парламентарий Максим Резник, а также лидер движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. По данным издания, участники акции также планировали написать в книге отзывов требования сохранить за собором статус музея.

Напомним, в прошлом году тогда губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что Исаакиевский собор передадут РПЦ на 49 лет. Горожане выступили против этого решения. В настоящее время вопрос о передаче собора остается открытым.

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