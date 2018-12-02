ГУ МЧС по Петербургу предупредило об усилении ветра до 12 м/с в понедельник И заморозках

Рабочая неделя в Петербурге начнется с небольшого снега, а также усилении ветра ночью до 5-10 м/с, а днем – до 7-12 м/с. Об этом в воскресенье сообщили в ГУ МЧС по городу.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, температура воздуха ночью опустится до -6…-8 градусов. Днем синоптики обещают от -1 до -3 градусов. В целом будет облачная с прояснениями погода.

Добавим, в Ленобласти в понедельник ожидается ночью -5…-10 градусов, а местами до -15 градусов. Днем немного потеплеет: -1…-6 градусов. В регионе также вероятен снег и на дорогах гололедица.