Минстрой РФ готовит новую программу для решения проблемы обманутых дольщиков Их количество не уменьшается

Минстрой РФ работает над новой программой финансовой поддержки российских регионов в решении проблемы обманутых участников долевого строительства. Об этом в воскресенье сообщил глава ведомства Владимир Якушев.

Он пояснил, что ранее субъектам предоставляли землю из федеральной собственности — за 2017-2018 годы предоставлено порядка 256 га, цитирует ТАСС. В свою очередь регионы искали застройщиков, которые в обмен на землю готовы были бы предоставить квартиры обманутым дольщикам. Однако, по словам Якушева, этот инструмент, вероятно, «себя исчерпал».

Министр отметил, что количество обманутых дольщиков и проблемных домов в России не сокращается. Несмотря на введенные ограничения для застройщиков, накопленная годами проблема остается. «Сегодня мы думаем над такой серьезной программой поддержки субъектов, чтобы данный вопрос решить», — заявил Якушев.

Добавим, с июля 2019 года застройщики не смогут напрямую привлекать средства дольщиков. Компаниям придется использовать счета эскроу, на которых деньги хранятся до выполнения всех обязательств. Этим летом Якушев говорил, что Минстрой намерен стимулировать застройщиков переходить на такие счета.