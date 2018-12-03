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03.12.18 / 18:45 Новости / Петербург и Ленобласть

Беглов подписал законы об увеличении направлений маткапитала в Петербурге

Родители смогут потратить деньги на высокотехнологичную медпомощь и на реабилитацию детей-инвалидов

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подписал закон об изменениях в Социальный кодекс Петербурга и закон «О материнском капитале в Петербург», которые расширяют перечень направлений маткапитала. Об этом в понедельник сообщили в Смольном.

Теперь материнский капитал в Петербурге можно будет потратить на высокотехнологичную медицинскую помощь для ребенка, а также на оплату проезда к месту ее получения. Кроме того, с 1 января 2019 года эти средства материнского капитала можно будет направить на реабилитацию детей-инвалидов, за исключением расходов, которые оплачиваются по федеральному закону «О социальной защите инвалидов».

Напомним, региональный материнский капитал – дополнительная мера социальной поддержки многодетных семей, которая действует в Петербурге с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021. Право на получение этой выплаты имеют родители, родившие или усыновившие третьего и последующих детей, если ранее они не воспользовались правом на дополнительную меру социальной поддержки. Маткапитал в Петербурге установлен в размере 100 тыс. рублей, эта сумма регулярно индексируется. С 1 января она составит 154,3 тыс. рублей.

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