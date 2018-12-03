Прокуратура Колпино наказала три компании за незаконные сбросы в канализацию Превышено содержание металлов

Прокуратура Колпинского района Петербурга внесла три представления в адрес руководителей компаний, осуществлявших незаконный сброс вредных веществ в канализацию. Об этом в понедельник сообщили в прокуратуре Петербурга.

Прокуратура затребовала у ГУП «Водоканал» результаты экспертизы сточных вод в зоне ответственности нескольких компаний. В зоне ответственности компании «ДиКом» экспертиза показала превышение нормативов по железу, алюминию, мед , нефтепродуктам, фенолу и цинку в сточных водах. Водоотведение компании «СиБ-центр» тоже проводилось с нарушениями по наличию железа и марганца. Компании «Апекс АрхиМет» — по железу, марганцу и жирам.

Прокуратура потребовала устранить причины и условия, которые привели к нарушениям. Виновные должностные лица обещают привлечь к ответственности.

Ранее прокуратура Выборгского района сообщила о нарушениях НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» при оплате работ. Во время работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах на улице Смолячкова выяснилось, что удалить с этих крыш старый рубероид нельзя. Однако во время приемки эти невыполненные работы включили в смету и заплатили за них 1,6 млн рублей, из которых бюджетных — 1 млн рублей.