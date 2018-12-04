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04.12.18 / 15:10 Новости / Россия и мир / Экономика

Экс-глава «АвтоВАЗа» Алешин купил 22,5% акций аэропорта «Жуковский»

Сумма неизвестна

Бывший глава «АвтоВАЗа» Борис Алешин купил 22,5% акций аэропорта «Жуковский». Об этом во вторник сообщили в управляющей компании аэропорта – АО «Рампорт Аэро».

Сумма сделки неизвестна, передает «Интерфакс». Алешин приобрел акции в октябре. Он является председателем совета директоров АО «Рампорт Аэро».

Напомним, в октябре литовская компания Avia Solutions Group (ASG) продала 30% своей дочерней организации United Airports Management B.V. Через нее ASG владела 22,5% в «Рампорт Аэро». Компания сообщила, что передала акции оператору аэропорта. Точный владелец ценных бумаг не разглашался.

Добавим, Алешин был главой «АвтоВАЗа» с 2007 года по 2009 год. Затем он занял должность генерального директора Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского. Позже, в 2015 году, стал советником президента Объединенной авиастроительной корпорации.

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