Finnair в марте 2019 года введет дополнительные рейсы до Хельсинки из Петербурга И из Москвы

Финская авиакомпания Finnair в марте 2019 года введет дополнительные рейсы до Хельсинки из петербургского аэропорта «Пулково». Об этом в авиакомпании сообщили во вторник.

С 31 марта 2019 года появятся дополнительные рейсы, которые будут выполняться 100-местными самолетами Embraer 190. Из Хельсинки в Петербург дополнительные рейсы будут отправляться с понедельника по субботу в 11:50 и в воскресенье — в 12:25, а вылетать из Петербурга — в 13:35 и 14:10 соответственно.

Также на два увеличится количество рейсов из Хельсинки в Москву. Новый рейс будет вылетать в 11:10, а из Москвы в Хельсинки – в 13:35. Ввод этих рейсов позволит увеличить общее количество еженедельных перелетов Finnair в Петербург до 27 в неделю, в Москву — до 28.

Ранее в апреле 2018 года был введен третий ежедневный рейс Хельсинки-Москва, который позволил увеличить количество кресел более чем на 30%. Кроме того, турбовинтовой 70-местный самолет ATR-72 на маршруте Хельсинки–Петербург был заменен на более комфортные и вместительные Embraer 190 и Airbus 319, что также повлияло на рост числа кресел на 40%.

Также в апреле этого года авиакомпания Finnair ввела для полетов из России тариф Light, который подразумевает отказ от места в багажном отделении. Пассажир может взять с собой на борт только ручную кладь. Из-за отказа от оплаты багажа Finnair обещает более низкую стоимость билетов.