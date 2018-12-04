Смольный подписал госконтракт на покупку у ЛСР 15 квартир в Красногвардейском районе В собственность Петербурга передадут в 2020 году

Комитет имущественных отношений Петербурга подписал государственный контракт с ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» на покупку у компании 15 квартир в Красногвардейском районе города. Об этом в Смольном сообщили во вторник.

Контракты переданы на регистрацию в управление Росреестра по Петербургу. Срок ввода домов, в которых куплены квартиры, — 2019 год.

Распределение будет проводить Жилищный комитет в соответствии с планом. Первые квартиры в собственность Петербурга перейдут в 2020 году.

Напомним, КИО объявил аукционы на покупку квартир в сентябре. В рамках контрактов будет куплено почти 500 квартир. На их покупку потратят порядка 2,3 млрд рублей. По плану покупки значится 139 однокомнатных квартир, 102 двухкомнатные квартиры, 153 трехкомнатные квартиры, 49 четырехкомнатных квартир и 40 пятикомнатных квартир. Общая площадь приобретаемого жилья – более 30 тыс. кв. м.