Thomson Reuters решил сократить 12% сотрудников в ближайшие два года И уменьшить операционные расходы

Thomson Reuters решил сократить 12% сотрудников в ближайшие два года. Соответствующее заявление организация сделала во вторник.

Всего компания намерена сократить 3,2 тыс. человек, передает Reuters. Сокращение пройдет в рамках плана по оптимизации бизнеса и сокращения расходов.

Кроме этого, Thomson Reuters планирует уменьшить свои операционные расходы до 7-8% от дохода. Также организация хочет увеличить на 3,5-4,5% годовой объем продаж.

Отметим, Thomson Reuters образовалась в результате слияния информационной компании Thomson Corporation и агентства Reuters. Это произошло в 2008 году. Thomson Reuters сообщила о намерении сократить 2 тыс. сотрудников. Сокращения были назначены на конец 2016 года.