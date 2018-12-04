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04.12.18 / 21:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Thomson Reuters решил сократить 12% сотрудников в ближайшие два года

И уменьшить операционные расходы

Thomson Reuters решил сократить 12% сотрудников в ближайшие два года. Соответствующее заявление организация сделала во вторник.

Всего компания намерена сократить 3,2 тыс. человек, передает Reuters. Сокращение пройдет в рамках плана по оптимизации бизнеса и сокращения расходов.

Кроме этого, Thomson Reuters планирует уменьшить свои операционные расходы до 7-8% от дохода. Также организация хочет увеличить на 3,5-4,5% годовой объем продаж.

Отметим, Thomson Reuters образовалась в результате слияния информационной компании Thomson Corporation и агентства Reuters. Это произошло в 2008 году. Thomson Reuters сообщила о намерении сократить 2 тыс. сотрудников. Сокращения были назначены на конец 2016 года.

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