Индекс холостяка: Гречневый дождь

С 19 ноября по 3 декабря продуктовый набор холостяка существенно подешевел — на 161,08 рубля (7,2%). Однако лидером по ценовым изменениям стала гречка, подорожавшая на 20 рублей до 81,57 рубля за 1 кг (+25%).

Стоимость потребительской корзины составляет 2233,61 рубля. К этой неделе в цене упали пельмени — почти на 80 рублей до 370,6 рубля за 1 кг (-21,5%), макароны — на 8,3 рубля до 40,1 рубля за пачку (-20%), сосиски — на 21,4 рубля до 142,9 рубля за упаковку (-15%), сыр — почти на 50 рублей до 381,23 рубля за 1 кг (-13%), хлеб — на 4,5 рубля до 50,2 рубля за буханку (-9%), майонез — на 3 рубля до 20,4 рубля за пачку (-7,6%), водка — на 22,2 рубля до 326,6 рубля за 1 л (-6,8%), пиво — на 3 рубля до 55,7 рубля за 0,5 л (-5,7%), кефир — на 3,6 рубля до 64,9 рубля за 1 л (-5,5%) и презервативы — на 4 рубля до 120,6 рубля (-3,3%). Грече, яйцам с ростом на 5,2 рубля до 63,6 рубля за десяток (8,2%), курице с ростом на 10 рублей почти до 204 рублей за 1 кг (5%) и рису с ростом на 3,2 рубля до 93,5 рубля за 1 кг (3,4%) не удалось противостоять этому комплекту.

«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Проект стартовал в феврале 2016 года. В новом сезоне мы следим за ценами в шести сетевых магазинах Петербурга каждые две недели.