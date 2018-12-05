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05.12.18 / 14:09 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ пишут почти 26 тыс. петербургских школьников

Экзамен продлится почти четыре часа

Итоговое сочинение для допуска к единому государственному экзамену 5 декабря пишут почти 26 тыс. петербургских школьников. Об этом в среду сообщили в комитете по образованию.

Экзамен начался для всех одновременно в 10:00 по московскому времени. Продлится он около четырех часов. Дети пишут сочинения в своих школах. Проверят работы учителя по единой методике. Накануне учителя петербургских школ разместили в интернете видеоконсультацию с практическими советами и секретами достижения успеха.

В этом учебном году для итоговых сочинений утвердили пять тематик: Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость». За 15 минут до начала испытания более конкретные темы появились на портале ЕГЭ. На экзамене из пяти вопросов нужно выбрать один для сочинения. Петербургским школьникам попались такие вопросы:
1. Что важнее для детей: советы родителей или их пример?
2. Всякая ли мечта достойна человека?
3. Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?
4. Как искусство помогает понять действительность?
5. Какие жизненные впечатления помогают верить в добро?

Отметим, на экзамене у школьников не должно быть при себе телефонов и других технических средств, а также дополнительных информационных материалов. За нарушение этого правила участник должен покинуть экзамен. Пересдать его можно 6 февраля и 8 мая 2019 года.

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