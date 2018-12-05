Жителям Ленобласти повысят минимальную зарплату В настоящий момент в среднем жители региона получают около 42 тыс. в месяц

Жителям Ленобласти повысят минимальную зарплату на 5,3% с января следующего года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе областного правительства.

Повышение минимальной оплаты труда предполагается в рамках трехстороннего соглашения о проведении в регионе соцэкономполитики и развития соцпартнерства на следующие три года. Документ подписали в среду. Как отметили в пресс-службе, он защищает интересы всех работников Ленобласти.

Отметим, документ разработали и подписали правительство области, общественная организация межрегиональное объединение профсоюзов Петербурга и Леноблсти «Ленинградская Федерация Профсоюзов» и региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области». Средняя зарплата в области более 42 тыс. рублей в месяц. Уровень безработицы на 1 декабря текущего года составил 0,3%.