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05.12.18 / 14:32 Новости / Петербург и Ленобласть

Жителям Ленобласти повысят минимальную зарплату

В настоящий момент в среднем жители региона получают около 42 тыс. в месяц

Жителям Ленобласти повысят минимальную зарплату на 5,3% с января следующего года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе областного правительства.

Повышение минимальной оплаты труда предполагается в рамках трехстороннего соглашения о проведении в регионе соцэкономполитики и развития соцпартнерства на следующие три года. Документ подписали в среду. Как отметили в пресс-службе, он защищает интересы всех работников Ленобласти.

Отметим, документ разработали и подписали правительство области, общественная организация межрегиональное объединение профсоюзов Петербурга и Леноблсти «Ленинградская Федерация Профсоюзов» и региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области». Средняя зарплата в области более 42 тыс. рублей в месяц. Уровень безработицы на 1 декабря текущего года составил 0,3%.

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