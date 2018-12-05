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05.12.18 / 21:06 Новости / Россия и мир

Fitch, налоги и Ямал. Итоги среды

Стоимость нефти марки Brent в среднем составит $65 за баррель в 2019 году, $62,5 за баррель в 2020 году и $60 за бочку в 2021 году. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет и рыночной стоимостью менее 1 млн рублей. На Ямале ввели в эксплуатацию третий, финальный газовый промысел Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения.

Коллаж АБН

Стоимость нефти марки Brent в среднем составит $65 за баррель в 2019 году, сказали в Fitch. В краткосрочной перспективе цены на нефть будут формироваться исходя из решений, принятых на заседании ОПЕК+ в Вене, отмечают аналитики.

В Госдуме предложили отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет и рыночной стоимостью менее 1 млн рублей. «Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния», — полагает депутат Владимир Власов.

ЦБ предупредил банки, что будет пристальнее следить за процедурой комплаенса в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и услуг с 1 января 2019 года. В ЦБ считают, что кредитные организации должны проверять клиентов по всем открытым источникам, в том числе в прессе.

На Ямале ввели в эксплуатацию третий, финальный газовый промысел Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. Одновременно запускается вторая нитка газопровода Ухта – Торжок, что позволит увеличить поставки газа Ямала в центральную часть России.

ФНБ сократился за ноябрь на 404 млрд рублей. По данным Минфина на 1 декабря, объем фонда составил 4,568 трлн рублей.

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