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05.12.18 / 18:00 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Обвиняемый во взрыве в петербургском «Перекрестке» признал вину

Ранее его направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику

Пыть-ЯхОбвиняемый во взрыве в петербургском «Перекрестке» Дмитрий Лукьяненко признал свою вину. Об этом стало известно в среду.

Как передает ТАСС, на выездном заседании Московского окружного военного суда на вопрос о том, согласен ли он с обвинением в совершении теракта, ответил: «Да». На заседание суд допустили мать обвиняемого в качестве его законного представителя. Кроме этого присутствовали семь потерпевших для допроса.

Отметим, ранее суд отправил безработного Лукьяненко на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Обвиняемому 36 лет. В среду в суде он сообщил, что до теракта трудился в качестве кочегара в военной части. В декабре прошлого года в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте произошел взрыв в камере хранения. При этом пострадали 18 человек.

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