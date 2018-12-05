Обвиняемый во взрыве в петербургском «Перекрестке» признал вину Ранее его направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику

Обвиняемый во взрыве в петербургском «Перекрестке» Дмитрий Лукьяненко признал свою вину. Об этом стало известно в среду.

Как передает ТАСС, на выездном заседании Московского окружного военного суда на вопрос о том, согласен ли он с обвинением в совершении теракта, ответил: «Да». На заседание суд допустили мать обвиняемого в качестве его законного представителя. Кроме этого присутствовали семь потерпевших для допроса.

Отметим, ранее суд отправил безработного Лукьяненко на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Обвиняемому 36 лет. В среду в суде он сообщил, что до теракта трудился в качестве кочегара в военной части. В декабре прошлого года в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте произошел взрыв в камере хранения. При этом пострадали 18 человек.