Региональный «мусорный» оператор в Петербурге не начнет работу с 1 января 2019 года Переход на новую систему будет проходить в течение всего года

В 2019 году в Петербурге сохранятся существующие отношения между перевозчиками и образователями отходов, никаких изменений в организационной части с 1 января не произойдет. Об этом накануне сообщили в городском комитете по благоустройству.

Отмечается, что переход на новую систему обращения с отходами будет проходить в течение всего следующего года. При этом договоры, которые были заключены с собственниками ТКО на их сбор и вывоз, будут действовать до заключения договора с региональным оператором.

Напомним, Смольный объявил два конкурса на право выполнять функции единого регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в конце прошлого года. Победителем стало ГУП «Завод МПБО-2». Договор рассчитан на десять лет. Новая схема по обращению с отходами в Петербурге должна была заработать с 1 января.