Reuters: страны ОПЕК предварительно договорились снизить добычу нефти Объем сокращения пока не определен

Страны объединения ОПЕК подписали предварительный договор о снижении добычи нефти по сделке ОПЕК+. Об этом в четверг пишет Reuters со ссылкой на участника переговоров.

По объемам снижения добычи страны-экспортеры нефти пока не договорились.

Напомним, накануне министр нефти Омана Моххамед аль-Руихи сообщил, что мониторинговый комитет соглашения ОПЕК+ рекомендовал членам объединения сократить добычу нефти. Он также добавил, что Россия согласна на сокращение. При этом ранее сообщалось, что Россия и ОПЕК не могут прийти к компромиссу по точному объему снижения нефти.