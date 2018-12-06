Все новости

06.12.18 / 17:53 Новости / Россия и мир

Reuters: страны ОПЕК предварительно договорились снизить добычу нефти

Объем сокращения пока не определен

Страны объединения ОПЕК подписали предварительный договор о снижении добычи нефти по сделке ОПЕК+. Об этом в четверг пишет Reuters со ссылкой на участника переговоров.

По объемам снижения добычи страны-экспортеры нефти пока не договорились.

Напомним, накануне министр нефти Омана Моххамед аль-Руихи сообщил, что мониторинговый комитет соглашения ОПЕК+ рекомендовал членам объединения сократить добычу нефти. Он также добавил, что Россия согласна на сокращение. При этом ранее сообщалось, что Россия и ОПЕК не могут прийти к компромиссу по точному объему снижения нефти.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.