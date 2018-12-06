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06.12.18 / 18:40 Новости / Общество / Россия и мир

Сбербанк приобрел более 10% акций «Уралкалия»

То есть 293,6 млн голосов

Фото: plusworld.ru

Сбербанк приобрел право распоряжаться 10,18% акций «Уралкалия». Об этом стало известно в четверг из сообщений компаний, опубликованных на сайте раскрытия информации.

Эта часть голосующих акций компании принадлежала белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяк. Таким образом банк получил 293 млн 601 тыс. 590 голосов. Подробности сделки не раскрываются.

Отметил, до этого Лобяк владел 20,36% акций. После сделки со Сбербанком у него осталась половина – 10,18%. Сбербанк впервые приобрел акции этой компании.

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