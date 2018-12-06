В октябре объемы ипотечного кредитования в СЗФО выросли на 17% Год к году – в 1,4 раза

В октябре 2018 года по сравнению с сентябрем объемы ипотечного кредитования на Северо-Западе выросли на 17%. Об этом в четверг сообщили в Северо-Западном ГУ ЦБ России.

За месяц банки выдали 16,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 38 млрд рублей. По сравнению с с октябрем прошлого года объем займов вырос в 1,4.

Петербуржцы за октябрь получили 7 тыс. ипотечных жилищных кредитов, что в 1,4 раза больше, чем год назад. Объем выданных ипотечных ссуд составил 19,7 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в октябре прошлого года.

Всего в январе-октябре 2018 года банки предоставили населению региона 138,8 тыс. ипотек на общую сумму 302,8 млрд рублей. Совокупная задолженность по таким кредитам у жителей СЗФО с начала года выросла на 22% и по состоянию на 1 ноября 2018 года составила 764,8 млрд рублей. Отметим, объемы кредитования росли на фоне снижения ставок по ипотечным кредитам. Средневзвешенная ставка по выданным в январе-октябре 2018 года ипотекам снизилась по сравнению с этим же периодом прошлого года на 1,4 п.п. — до 9,55% годовых.