Новак: Россия сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки Сокращение будет происходить максимальными темпами

В рамках сделки ОПЕК+ Россия сократит нефтедобычу на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Об этом в пятницу сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Сокращение будет идти «максимальными темпами по мере технологических возможностей», цитирует министра ТАСС. Однако, по его словам, оно может занять несколько месяцев. Вместе с тем Новак выразил уверенность, что сокращение добычи для компаний будет пропорциональным.

Ранее стало известно, что ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в объеме 1,2 млн баррелей в сутки. Из них на ОПЕК придется 0,8 млн баррелей, а страны, которые не входят в картель, должны будут убрать с рынка 0,4 млн баррелей. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможностью пересмотра параметров в апреле.