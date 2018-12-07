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07.12.18 / 15:16 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Комитет по благоустройству высадил в парках и садах города в 2018 году около 12 тыс. деревьев

В следующем планируют высадить 13 тыс. деревьев

Фото Комитет по благоустройству

Комитет по благоустройству высадил в парках и садах города в 2018 году около 12 тыс. деревьев. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу.

Сотрудник комитета высадили деревья 20 разных пород. Каждый четвертый саженец – липа. Также высадили клены, ели и сосны – по 15% от общего числа деревьев. Кроме этого в городе посадили рябины (8%), березы (8%), ивы (4%), каштаны (2%) и другие деревья.

Комитет планирует в следующем году посадить в Петербурге более 13 тыс. деревьев. В настоящий момент управление садово-паркового хозяйства ведомства готовит адресную программу посадок.

Напомним, комитет по благоустройству проводил в Петербурге в текущем году два месячника по благоустройству. Последний – в октябре. За месяц ведомство высадило около 5 тыс. деревьев. Также сотрудники комитета посадили 54 тыс. кустарников и 400 тыс. тюльпанов.

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