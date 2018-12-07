Все новости

07.12.18 / 15:04 Банки / Новости / Россия и мир

ВТБ запускает предпраздничную акцию «АвтоЮбилей»

По сниженной процентной ставке от 8,9% годовых

Фото АБН

Банк ВТБ запускает предновогоднюю акцию по автокредитованию «АвтоЮбилей». Об этом банк сообщил в пятницу.

Предложение действует до 31 декабря текущего года. В рамках акции клиенты смогут оформить кредит на покупку машины по сниженной процентной ставке от 8,9% до 13,9% годовых. Чтобы получить минимальную процентную ставку по предложению, необходимо оформить страхование жизни (ставка меньше на 3 п.п.) и выбрать карту «Автолюбитель» (на 2 п.п.).

При этом максимальная сумма кредита увеличена: кредит можно взять на сумму от 300 тыс. до 7 млн рублей. Сроки выплаты – от одного года до пяти лет. Программа распространяется на кредитование новых машин любых моделей. Первоначальный взнос по акции от 20% стоимости автомобиля. Решение по заявке будет вынесено в течение двух дней.

Отметим, это возобновленное банком промопредложение. По пакету «Автолюбитель» клиенту получают cash-back в размере 10% на заправках, парковках, аренде автомобиля и заказе такси.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.