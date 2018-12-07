ВТБ запускает предпраздничную акцию «АвтоЮбилей» По сниженной процентной ставке от 8,9% годовых

Банк ВТБ запускает предновогоднюю акцию по автокредитованию «АвтоЮбилей». Об этом банк сообщил в пятницу.



Предложение действует до 31 декабря текущего года. В рамках акции клиенты смогут оформить кредит на покупку машины по сниженной процентной ставке от 8,9% до 13,9% годовых. Чтобы получить минимальную процентную ставку по предложению, необходимо оформить страхование жизни (ставка меньше на 3 п.п.) и выбрать карту «Автолюбитель» (на 2 п.п.).

При этом максимальная сумма кредита увеличена: кредит можно взять на сумму от 300 тыс. до 7 млн рублей. Сроки выплаты – от одного года до пяти лет. Программа распространяется на кредитование новых машин любых моделей. Первоначальный взнос по акции от 20% стоимости автомобиля. Решение по заявке будет вынесено в течение двух дней.

Отметим, это возобновленное банком промопредложение. По пакету «Автолюбитель» клиенту получают cash-back в размере 10% на заправках, парковках, аренде автомобиля и заказе такси.