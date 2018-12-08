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08.12.18 / 10:28 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев подписал постановление об уменьшении числа иностранных работников в 2019 году

До 144,58 тыс. человек

Фото Правительство

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об уменьшении числа иностранных работников в 2019 году. Документ опубликован на сайте правительства в субботу.

Согласно постановлению, квота на иностранных работников уменьшена на 19%. Работодатели смогут привлечь на работу в следующем году 144,58 тыс. человек.

В документе отмечено, что снижение квоты на иностранных работников позволит удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных сотрудников. Также это решение поможет в реализации крупных инвестиционных проектов. В частности, строительство газопровода «Сила Сибири» и космодрома Восточный.

Напомним, об уменьшении квоты в ноябре сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что новые данные составлении по предложению регионов. Кроме этого, Голикова заявила, что часть мигрантов планируют привлечь в инвестиционные проекты. Около 36% иностранных работников направят на горные, строительно-монтажные, ремонтно-строительные и аналогичные места работы.

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