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09.12.18 / 10:56 Новости / Петербург и Ленобласть

«Ласточки» начали курсировать между Петербургом и Тосно

Время в пути составит около 50 минут

Между Петербургом и Тосно запустили скоростные электропоезда «Ласточка». Это произошло в воскресенье.

Как уточнили в правительстве Ленинградской области, время в пути от Московского вокзала до Тосно составит 46 минут. Поезда будут останавливаться на станциях Сортировочная, Обухово, Колпино, Поповка и Саблино.

Пять вагонов поезда рассчитаны на 443 пассажиров. Стоимость проезда на «Ласточке» составит 121 рубль. При этом для пенсионеров и льготников предусмотрен льготный проезд. Ожидается, что к концу года на направлении Петербург – Тосно будут курсировать четыре состава скоростных электропоездов.

Добавим, в настоящее время «Ласточки» уже курсируют между Петербургом и другими городами Ленобласти. Поезда ходят в Выборг, Волховстрой, Любань, Лугу, Сосновый Бор и останавливаются на станции Мельничный ручей во Всеволожске. Кроме того, «Ласточки» маршрутом «Петербург – Новгород» и «Петербург – Псков» делают дополнительные кратковременные остановки в Гатчине, Луге и Тосно.

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