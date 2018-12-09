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09.12.18 / 12:42 Новости / Россия и мир / Экономика

В России стали чаще давать и брать взятки – Генпрокуратура

В частности, в Москве и Подмосковье

За январь-октябрь 2018 года в России было зафиксировано более 3,1 тыс. случаев получения взятки, что на 9,4% больше год к году. Об этом в воскресенье передает РИА Новости со ссылкой на портал правовой статистики crimestat.ru, который относится к Генпрокуратуре.

Чаще всего брали взятки в Москве и Ростовской области — 182 и 170 случаев соответственно, отмечает агентство. В топ-5 регионов также вошли Подмосковье (126), Челябинская область (100) и Краснодарский край (93 случая).

При этом давали взятку в России порядка 2,2 тыс. раз (зарегистрированные случаи) за указанный период. В годовом выражении показатель вырос на 10,5%. Среди лидеров Москва (127), Московская область (114), Краснодарский край (73).

Ранее в Следственном комитете говорили, что в суды было направлено около 6 тыс. дел коррупционной направленности. Из них 22,3% — дела о мелком взяточничестве, еще 19,8% — дела о мошенничестве, даче взятки и получении взятки — 18% и 15,1% соответственно, а 8,3% дел относится к присвоению или растрате. Всего за январь-октябрь правоохранители зарегистрировали в России около 25 тыс. преступлений коррупционной направленности, что на 0,6% больше год к году.

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