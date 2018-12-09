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09.12.18 / 18:58 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге закрывается книжный магазин Андрея Стругацкого

Из-за низкого спроса на книги

Книжный магазин «Книги для больших и маленьких», принадлежащий Андрею Стругацкому и его супруге Светлане, закрывается с 1 января 2019 года. Об этом стало известно в воскресенье.

По словам Стругацкого, причина закрытия – низкий спрос на книги, передает «Фонтанка». «Закрываемся, поскольку стало невыгодно, да и здоровье уже не то целыми днями в лавке сидеть. Вот и все причины», — сказал он.

Добавим, магазин сына фантаста Бориса Стругацкого находится на Богатырском проспекте. Он работает с 2009 года. В магазине можно было приобрести книги издательств Эксмо», «АСТ», «Росмэн», «Азбука» и других. В настоящее время в лавке проходит финальная распродажа изданий.

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