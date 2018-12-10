Албин не согласился с новым названием стадиона на Крестовском острове Сказал, что стоило провести городское голосование

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин не согласился с выбором нового названия стадиона на Крестовском (он же «Санкт-Петербург Арена») – «Газпром Арена». Об этом Албин написал на своей странице в Facebook в понедельник.

Албин заявил, что, по его мнению, стоило сохранить либо название «Санкт-Петербург Арена», или назвать стадион именем клуба «Зенит». При этом чиновник отметил, что это решение должно было приниматься жителями города, а не арендаторами стадиона.

В субботу в ФК «Зенит» сообщили, что стадион на Крестовском острове получил название «Газпром Арена». Компании подписали соответствующее соглашение. Теперь новое название стадиона должно быть интегрировано на логотипы внешнего фасада арены, униформу сотрудников, билеты, сувенирную продукцию и другое. В сообщении клуба говорится, что название «Газпром Арена» создаст правильную ассоциацию у всех посетителей стадиона и проассоциируется с социальной миссией ПАО «Газпром».