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10.12.18 / 21:35 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Албин не согласился с новым названием стадиона на Крестовском острове

Сказал, что стоило провести городское голосование

Фото АБН

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин не согласился с выбором нового названия стадиона на Крестовском (он же «Санкт-Петербург Арена») – «Газпром Арена». Об этом Албин написал на своей странице в Facebook в понедельник.

Албин заявил, что, по его мнению, стоило сохранить либо название «Санкт-Петербург Арена», или назвать стадион именем клуба «Зенит». При этом чиновник отметил, что это решение должно было приниматься жителями города, а не арендаторами стадиона.

В субботу в ФК «Зенит» сообщили, что стадион на Крестовском острове получил название «Газпром Арена». Компании подписали соответствующее соглашение. Теперь новое название стадиона должно быть интегрировано на логотипы внешнего фасада арены, униформу сотрудников, билеты, сувенирную продукцию и другое. В сообщении клуба говорится, что название «Газпром Арена» создаст правильную ассоциацию у всех посетителей стадиона и проассоциируется с социальной миссией ПАО «Газпром».

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