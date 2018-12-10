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10.12.18 / 20:43 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Экс-губернатор Петербурга Полтавченко войдет в состав совета директоров ОСК до конца недели

Ушел с поста губернатора Петербурга 3 октября

Георгий Полтавченко

Фото АБН

Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко должен войти в состав совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» до конца текущей недели. Об этом в понедельник сказал президент компании Алексей Рахманов.

«Сейчас проверим, что происходит». – пообещал Рахманов журналистам. По его словам, документ на согласование был подан в конце прошлой недели, передает «Фонтанка».

Отметим, Полтавченко покинул пост губернатора Петербурга 3 октября. Ему предложили возглавить совет директоров ОСК. Однако в последние визиты первых лиц государства на ОСК Полтавченко в числе чиновников замечен не был – например, на Балтийском заводе во время визита премьер-министра России Дмитрия Медведева.

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