Экс-губернатор Петербурга Полтавченко войдет в состав совета директоров ОСК до конца недели Ушел с поста губернатора Петербурга 3 октября

Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко должен войти в состав совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» до конца текущей недели. Об этом в понедельник сказал президент компании Алексей Рахманов.

«Сейчас проверим, что происходит». – пообещал Рахманов журналистам. По его словам, документ на согласование был подан в конце прошлой недели, передает «Фонтанка».

Отметим, Полтавченко покинул пост губернатора Петербурга 3 октября. Ему предложили возглавить совет директоров ОСК. Однако в последние визиты первых лиц государства на ОСК Полтавченко в числе чиновников замечен не был – например, на Балтийском заводе во время визита премьер-министра России Дмитрия Медведева.