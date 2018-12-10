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10.12.18 / 16:31 Новости / Россия и мир / Экономика

Российские авиакомпании за 11 месяцев 2018 года перевезли 107 млн человек

За весь прошлый год - 105 млн человек

авиаперелет москваРоссийские авиакомпании за 11 месяцев 2018 года перевезли 107 млн человек. Об этом в понедельник сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

Это рекордный показатель, передает ТАСС слова Нерадько. Он уточнил, что за весь 2017 года авиакомпании России перевезли 105 млн человек.

Напомним, ранее авиакомпании пожаловались на увеличение стоимости топлива и объявили о возможном подорожании билетов. Минтранс предложил частично компенсировать затраты на топливо – 22,5 млрд рублей из 50 млрд рублей. Кроме этого, в ноябре аэропорт «Шереметьево» заявил о намерении повысить тарифы для авиакомпаний. Речь идет об увеличении платы на взлет и посадку.

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