За шесть дней в Петербурге выпало почти восемь см снега С улиц города за это время вывезли 16 тыс. куб. м снега

В Петербурге с 3 по 9 декабря выпало почти восемь см осадков. Об этом в понедельник сообщили в городском комитете по благоустройству.

За этот период с улиц города вывезли 16 тыс. куб. м снега. Для уборки дорожные предприятия вывели на улицы более 8,6 тыс. смен техники, а работники ручного труда отработали 7,8 тыс. смен. В понедельник дороги и тротуары города убирают 740 ед. спецтехники и 900 человек.

Добавим, в комитете по благоустройству открыли еще одну «горячую линию». В комитет можно звонить круглосуточно по многоканальному телефону 576-14-83. Дежурная служба комитета принимает звонки по номеру 314-60-13. Кроме этого в каждом доррожном предприятии есть свои круглосуточные дежурные линии.