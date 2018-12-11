Активист получил 10 тыс. рублей штрафа за крыс в парламенте Петербурга По статье о митингах

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал активиста Илью Мохова, который в ноябре выпустил крыс в здании Законодательного собрания города. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей. Отметим, суд признал Мохова виновным по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Напомним, акция прошла в Мариинском дворце в середине ноября. Активист пронес в здание коробку с крысами, после чего выпустил грызунов в холле. По словам Мохова, акция была посвящена депутатам МО «Черная речка». Он считает, что совет нелегитимен и его необходимо распустить.