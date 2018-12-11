Московская биржа закрылась на понижении Индекс Мосбиржи - 2394,26; РТС - 1134,71

Московская биржа во вторник закрылась на понижении. Индекс Мосбиржи упал на 0,11% до 2394,26 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,16% и составил 1134,71 пунктов.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова отметила, что во вторник российский рынок акций финиширует на нейтральной территории. Позитивное открытие американских торгов на том, что Китай готовится к снижению тарифов на автомобили американского производства, дает надежду на возобновление роста отечественного фондового рынка в ближайшие дни.

Курс доллара США во вторник незначительно снизился до 66,4 рублей/$. Оснований для выхода рубля из устоявшегося среднесрочного диапазона 65-68 за 1$ до конца года не просматривается, считает аналитик. В пятницу, 14 декабря, состоится заседание ЦБ РФ, но относительная стабильность рубля в том числе говорит в пользу того, что регулятор, возможно, сохранит ключевую ставку на неизменном уровне 7,5%. Ожидаем нейтральной реакции валютного курса на это событие, уточнила Соснова.