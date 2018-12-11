Гендиректором авиакомпании «Россия» стал Сергей Александровский Который работает ио гендиректора с сентября

Генеральным директором авиакомпании «Россия» стал Сергей Александровский. О результатах голосования совета директоров стало известно во вторник.

Срок полномочий Александровского составляет три года. С сентября он занимал пост временно исполняющего обязанности гендиректора. Ранее Александровский работал заместителем генерального директора по продажам и имущественным вопросам.

Напомним, ранее «Россию» возглавлял Дмитрий Сапрыкин. В настоящий момент он является генеральным директором московского аэропорта «Внуково». Из «России» он ушел в сентябре 2018 года. Контракт с ним был подписан в ноябре 2015 года.