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11.12.18 / 17:14 Новости / Россия и мир

Медведев распорядился провести в России Глобальный саммит по производству

И создать оргкомитет по подготовке и проведению саммита

Фото gelio.livejournal.com

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в Екатеринбурге Глобального саммита по производству и индустриализации в июле 2019 года. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале цифровой информации.

В документе Медведев поручил создать организационный комитет по подготовке и проведению саммита. Минпромторгу в течение двух месяцев необходимо предоставить кабмину предложения по составу комитета.

Кроме этого МИД РФ будет в установленном порядке выдавать визы участникам саммита и журналистам после заявки оргкомитета, а федеральным и региональным органам власти поручено содействовать Минпромторгу в организации мероприятия.

Отметим, о проведении в РФ Глобального саммита по производству стало известно на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Планируется провести его во время 10-й международной промышленной выставки «Иннопром-2019».

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