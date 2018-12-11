Медведев распорядился провести в России Глобальный саммит по производству И создать оргкомитет по подготовке и проведению саммита

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в Екатеринбурге Глобального саммита по производству и индустриализации в июле 2019 года. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале цифровой информации.

В документе Медведев поручил создать организационный комитет по подготовке и проведению саммита. Минпромторгу в течение двух месяцев необходимо предоставить кабмину предложения по составу комитета.

Кроме этого МИД РФ будет в установленном порядке выдавать визы участникам саммита и журналистам после заявки оргкомитета, а федеральным и региональным органам власти поручено содействовать Минпромторгу в организации мероприятия.

Отметим, о проведении в РФ Глобального саммита по производству стало известно на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Планируется провести его во время 10-й международной промышленной выставки «Иннопром-2019».