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11.12.18 / 15:40 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Дирекция по дорожному движению установила «лежачих полицейских» на пешеходных переходах Петербурга

Нерегулируемых

Фото TLTgorod

СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» установила «лежачих полицейских» на пешеходных переходах Петербурга. Об этом комитет по развитию транспортной инфраструктуры города сообщил во вторник.

Дирекций установила искусственные дорожные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах. Там же организация поставила требуемые знаки дорожного движения с предупреждением о «лежачем полицейском», ограничении скорости с зоной действия.

Напомним, ранее Центр управления парковками сообщил АБН, что намерен установить делиниаторы вдоль двух велополос в Петербурге. Речь идет о велополосах на набережной реки Фонтанки и набережной реки Карповки. В настоящий момент разделители не устанавливают, потому что они создают неудобства при уборке улиц. Центр управления парковками и комитет по благоустройству прорабатывают изменения в действующий технологический регламент комплексной уборки дорог.

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  1. Сергей 11.12.2018 at 16:42 - Reply

    В общем, делается все для того, чтобы город и дальше стоял в пробках, вместо того чтобы заняться вопросами организации дорожного ДВИЖЕНИЯ. Например, светофоры вместо «искусственных колдобин» поставить. Хотя, они, кончно, дороже.

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