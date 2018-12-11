На Дворцовой площади в Петербурге установили елку к Новому году Высотой 25 метров

На Дворцовой площади в центре Петербурга установили елку к Новому году. Фотографии накануне опубликовали горожане в соцсетях.

Добавим, дерево искусственное, как и в прошлые года. Его высота составляет около 25 метров.

Ранее стало известно, что всего в Петербурге установили 66 новогодних елей в этом году. Кроме того, у Казанского собора и в Александро-Невской лавре смонтировали два вертепа. Специалисты также продолжают оформлять город иллюминацией и другими украшениями. Работы планируется завершить к 20 декабря.