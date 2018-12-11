На Дворцовой площади в Петербурге установили елку к Новому году

На Дворцовой площади в центре Петербурга установили елку к Новому году. Фотографии накануне опубликовали горожане в соцсетях.
Добавим, дерево искусственное, как и в прошлые года. Его высота составляет около 25 метров.
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Полным ходом идёт монтаж ёлки, а вскоре её украсят игрушками и красочными гирляндами. Напомним, что с 2016 года было решено устанавливать не живую, а искусственную ель. Что думаете? Вы за живую или искусственную елку? #питер#спб#новостикультурнойстолицы #елка#елканадворцовой#дворцоваяплощадь
Ранее стало известно, что всего в Петербурге установили 66 новогодних елей в этом году. Кроме того, у Казанского собора и в Александро-Невской лавре смонтировали два вертепа. Специалисты также продолжают оформлять город иллюминацией и другими украшениями. Работы планируется завершить к 20 декабря.
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