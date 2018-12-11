СУ СК по Петербургу начало доследственную проверку по факту отравления школьников

Следственное управление СК по Петербургу начало доследственную проверку по факту отравления школьников. Об этом ведомство сообщило во вторник.
По данным управления, во вторник девять школьников были госпитализированы из школы с признаками отравления. Сотрудники ведомства вместе с Роспотребнадзором и полицией осмотрели школу. Также следствие проводит необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего мероприятия.
Напомним, ранее СМИ сообщили об отравлении учеников школы №270 в Красном Селе. Школьникам стало плохо в бассейне. Их направили в детскую клиническую больницу №5. Медики заявили, что угрозы жизни нет.
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