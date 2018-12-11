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11.12.18 / 18:19 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

СУ СК по Петербургу начало доследственную проверку по факту отравления школьников

Госпитализированы девять школьников

Фото: justmedia.ru

Следственное управление СК по Петербургу начало доследственную проверку по факту отравления школьников. Об этом ведомство сообщило во вторник.

По данным управления, во вторник девять школьников были госпитализированы из школы с признаками отравления. Сотрудники ведомства вместе с Роспотребнадзором и полицией осмотрели школу. Также следствие проводит необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего мероприятия.

Напомним, ранее СМИ сообщили об отравлении учеников школы №270 в Красном Селе. Школьникам стало плохо в бассейне. Их направили в детскую клиническую больницу №5. Медики заявили, что угрозы жизни нет.

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