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12.12.18 / 12:42 Новости / Россия и мир / Финансы

Официальный евро подешевел на 40 копеек

Доллар – почти на 8 копеек

В среду Центробанк РФ опустил курс евро на 40,29 копеек. Официальный евро в четверг будет стоить 75,2168 рублей.

В свою очередь официальный доллар подешевел на 7,97 копеек. Курс составляет 66,4225 рублей за «американца».

Добавим, на Московской бирже основные валюты торгуются в зеленой зоне. Курс доллара растет на 14,25 копеек и составляет около 66,49 рублей. Евро дорожает на 17 копеек — до 75,32 рублей. Это данные на 12:24 по московскому времени.

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