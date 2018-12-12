Роскомнадзор против Google и депутаты против fakenews. Итоги среды

Роскомнадзор готов заблокировать Google, если компания не будет соблюдать требования о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента. В Госдуму РФ внесли пакет законопроектов, согласно которому вводятся штрафы за публикацию недостоверных сведений в СМИ и интернете. А Сбербанк ухудшил прогнозы по курсу рубля и инфляции в России на 2019-2020 годы.

В Госдуму РФ внесли пакет законопроектов, согласно которому вводятся штрафы за публикацию недостоверных сведений в СМИ и интернете. Речь идет о распространении «недостоверной общественно значимой информации», которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и безопасности, «наступления иных тяжких последствий».

В законодательство России планируют ввести понятие платежного агрегатора – компании, которая обеспечивает проведение в интернете платежей для онлайн-магазинов. Предполагается, что такие агрегаторы будут контролироваться через банки и небанковские кредитные организации.

Правительство не снимало с повестки приватизационную тему и продолжает работать по этому направлению. Министр экономического развития Максим Орешкин подчеркнул, что задачи быстро продать актив не стоит.

Роскомнадзор готов заблокировать Google, если компания не будет соблюдать требования о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента. Замглавы ведомства Максим Субботин заявил, что существующий закон предполагает только административный штраф за это нарушение, однако если положение «зайдет в тупик», то у российской стороны есть возможность внести изменения в закон, которые позволят заблокировать поисковик.

Сбербанк ухудшил прогнозы по курсу рубля и инфляции в России на 2019-2020 годы. Согласно материалам кредитной организации, банк ожидает курс рубля на уровне 65-70 рублей за доллар в следующие два года. Инфляция прогнозируется на уровне 4-5%.