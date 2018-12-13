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13.12.18 / 20:18 Новости / Петербург и Ленобласть

Четыре трамвая изменят маршруты в субботу из-за ремонта на площади Ленина

С 9:00 до 16:00

Фото АБН

Трамваи №№3, 6, 20 и 23 изменят маршруты в субботу, 15 декабря, из-за дорожных работ на площади Ленина в Калининском районе Петербурга. Об этом в четверг сообщили в городском комитете по транспорту.

Трамваи будут ходить по измененным трассам с 9:00 до 16:00. В комитете уточнили, что работы проведут на участке между Боткинской улицей и улицей Комсомола.

Добавим, с 5:00 15 декабря до 15:00 17 декабря будет также изменен маршрут троллейбуса №38. Причина — работы на водопроводе на Кондратьевском проспекте у проспекта Металлистов.

Ранее стало известно, что с 15 по 30 декабря в Петербурге закроют движение по части набережной Черной речки. Речь идет об участке от Коломяжского проспекта до Карельского переулка.

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