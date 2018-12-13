ЦБ понизил официальный курс доллара на пятницу на 16,75 копейки Официальный доллар - 66,2550 рубля; официальный евро - 75,3916 рубля

Центробанк РФ в четверг понизил официальный курс доллара на 16,75 копейки. В пятницу официальный доллар будет стоить 66,4225 рубля.

При этом официальный евро подорожал на 17,48 копейки. Стоимость европейской валюты на пятницу составила 75,3916 рубля.

На Московской бирже основные иностранные валюты торгуются в минусе. По фиксингу на 13:51 по московскому времени доллар подешевел на 1,75 копейки и стоит 66,3650 рубля. А евро упал на 4,25 копейки. Его стоимость составила 75,4850 рубля.